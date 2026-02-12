Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrzeug (10.02.2026)

Konstanz (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es gegen 15:30 Uhr auf der Westtangente in Fahrtrichtung Litzelstetten zu einem Verkehrsunfall gekommen, nachdem einer Verkehrsteilnehmerin ein Auto auf der falschen Fahrbahn entgegengekommen ist.

Eine 60-jährige Fahrerin eines Dacia Sandero musste aufgrund eines entgegenkommenden Wagens, welches auf ihrer Fahrspur fuhr, eine Gefahrenbremsung durchführen. Das Auto, das die Gefahrensituation auslöste, wechselte erst kurz vor einer Kollision wieder auf den rechten Fahrstreifen. Eine 58-jährige Fahrerin eines nachfolgenden VW Golf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Dacia auf.

Bei dem unbekannten Fahrzeug, welches die Gefahrensituation auslöste, dürfte es sich um einen älteren weißen Golf gehandelt haben.

Der Sachschaden am Dacia Sandero beläuft sich auf etwa 4.000 Euro, der am VW Golf auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug. Zeugen, die den Vorfall im genannten Zeitraum beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 942993 beim Polizeiposten Wollmatingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell