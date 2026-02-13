Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) "Schmotziger Donnerstag" in Rottweil: Polizei zieht positive Bilanz (12.02.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei zieht eine positive Bilanz zum fasnachtlichen Treiben am "Schmotzigen Donnerstag" in Rottweil.

Traditionell zogen am Morgen eine Vielzahl von Jugendlichen und Heranwachsenden der Rottweiler Schulen nach der obligatorischen "Schülerbefreiung" ab 11 Uhr in die Altstadt. Bis zu etwa tausend Narren feierten die fünfte Jahreszeit ausgelassen in der Hauptstraße unterhalb des "Schwarzen Tores" sowie in den angrenzenden Wirtschaften.

Ein 17-Jähriger ging bei seiner Verkleidung etwas zu weit und schlüpfte in ein Polizeikostüm, das ein vermeintlich echtes Hoheitsabzeichen trug. Die echten Polizeibeamten nahmen ihm das Abzeichen ab und leiteten ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen ein.

Die Feierlichkeiten verliefen durchweg friedlich, und die Polizei registrierte keine weiteren Straftaten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell