Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Brauerei ein: Polizei bittet um Hinweise (13.02.2026)

Wurmlingen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Brauerei in der Friedrichstraße eingebrochen.

Im Zeitraum von 23:45 Uhr bis 00:45 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude. Dort durchsuchten sie sämtliche Büros und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten die Einbrecher vermutlich über ein Fenster aus der Brauerei.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im relevanten Tatzeitraum. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell