Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B 27, K 5550

Lkr. Rottweil) Alkoholisierter Autofahrer fährt ungebremst auf die Bundesstraße und verursacht Vorfahrtsunfall: Drei Leichtverletzte und 30.000 Euro Sachschaden (12.02.2026)

Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro hat sich am Donnerstagabend an einer Kreuzung zwischen Neukirch und Schömberg ereignet.

Gegen 22:00 Uhr war ein 26-jähriger Mann mit seinem VW Caddy auf der Kreisstraße 5550 von Vaihingerhof in Richtung Neukirch unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße 27 fuhr der Fahrer ungebremst in die Kreuzung ein und stieß hierbei mit dem in Richtung Schömberg fahrenden VW Beetle eines 65-Jährigen zusammen. Durch die heftige Kollision erlitten sowohl der vermeintliche Unfallverursacher als auch der Beetle-Fahrer sowie dessen 57-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Rettungswagen kümmerten sich um die Verletzten.

Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme eine alkoholische Beeinflussung des 26-Jährigen fest. Ein durchgeführter freiwilliger Alkoholtest ergab etwa 0,6 Promille. Ein Arzt entnahm dem Fahrer daher eine Blutprobe. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell