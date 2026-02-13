Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Neuhausen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bestiehlt Senior - Polizei sucht Zeugen und rät zu besonderer Vorsicht! (10.02.2026)

Engen, Neuhausen (ots)

Nachdem ein Unbekannter am Dienstagnachmittag einen Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Allmendstraße begangen hat, sucht die Polizei Zeugen und rät zu besonderer Vorsicht.

Gegen 16 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür eines 78-Jährigen und bot diesem - wie bereits einige Tage zuvor - Gartendienstleistungen an. Obwohl der Senior diese bei der ersten Anfrage bereits ablehnte, begab er sich mit dem Fremden in den Garten, ließ dabei jedoch, da er davon ausging das Haus nur kurz zu verlassen, die Tür offen.

Am nächsten Tag stellte der 78-Jährige schließlich fest, dass zahlreiche Gold- und Silbermünzen fehlten.

Vermutlich verschaffte sich ein Mittäter des Unbekannten, während der Senior durch den angeblichen Gartenpfleger abgelenkt war, unbefugt Zutritt und entwendete dabei die Wertsachen.

Zu dem "Gartenpfleger" liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25-35 Jahre alt, ungefähr 178 Zentimeter groß, sportlich schlanke, drahtige Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Lederjacke. Zudem sprach er Deutsch ohne Akzent.

Zeugen, denen der Mann im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17 Uhr im Bereich der Allmendstraße aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0 beim Polizeiposten Engen zu melden.

Zudem rät die Polizei zu besonderer Vorsicht, wenn unbekannte und vor allem nicht bestellte "Dienstleister" an der Haustür auftauchen. Lassen Sie niemand fremden ins Haus und schließend Sie die Tür richtig, wenn Sie es - wenn auch nur kurzzeitig - verlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell