Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Lkr. Tuttlingen) Aus Spaß wurde Ernst: Zwei Leichtverletzte nach Körperverletzung (12.02.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Aus einem harmlosen Spiel heraus hat sich am späten Donnerstagabend in der Haldenstraße eine handfeste Auseinandersetzung entwickelt.

Ein 17-Jähriger zeigte gegen 23:30 Uhr zwei 22-Jährigen mit der Hand einen aus Zeigefinger und Daumen geformten Kreis, was als sogenanntes "Reingeschaut-Spiel" bekannt ist. Die beiden Älteren fühlten sich offensichtlich provoziert, sodass einer der beiden den Jugendlichen in den Schwitzkasten nahm und mit der Faust in sein Gesicht schlug. Auch der zweite 22-Jährige schlug in der Folge zu. Ein 20-jähriger Freund des 17-Jährigen versuchte ihm zu Hilfe zu kommen, wobei auch dieser durch einen Faustschlag leichte Verletzungen erlitt.

Die verständigten Polizeibeamten konnten die Auseinandersetzung beenden. Eine rettungsdienstliche Versorgung der beiden Verletzten war nicht erforderlich. Die beiden 22-Jährigen müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

