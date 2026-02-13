Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) Vorfahrt missachtet: Zwei Leichtverletzte und 13.000 Euro Sachschaden (13.02.2026)

Geisingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen hat sich am Freitagmittag auf der Tuttlinger Straße ereignet.

Ein 83-jähriger Mann befuhr gegen 12:30 Uhr mit seinem Opel die Wildtalstraße in Richtung Tuttlinger Straße. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines VW einer 50-Jährigen. Bei der heftigen Kollision im Einmündungsbereich wurde der Opel von der Straße abgewiesen. Der 83-Jährige konnte sein Auto nicht mehr selbstständig verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Geisingen befreite den Fahrer leicht verletzt und übergab ihn an den Rettungsdienst. Die 50-jährige VW-Fahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das beschädigte Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell