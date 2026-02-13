Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Überschüssige Energie - Festnahme (12.02.2026)

VS-Villingen (ots)

Nach einer Sachbeschädigung hat sich am Donnerstag ein 27-Jähriger mit der Polizei angelegt. Gegen 21:30 Uhr beschädigte der junge Mann an der Straße "Kapuzinergasse" eine Laterne einer Gaststätte. Daraufhin erschien die Polizei um dem Treiben ein Ende zu bereiten. Doch der überschüssigen Energie des alkoholisierten Mannes konnten sie nur durch den Einsatz von unmittelbarem Zwang Einhalt gebieten. Sein Missfallen darüber tat der renitente 27-Jähre der Allgemeinheit kund. Die Beamten nahmen ihn zur Identitätsfeststellung fest und mit aufs Revier. Ein Platzverweis und eine Strafanzeige waren die Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell