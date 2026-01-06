Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - mit Glassplittern präpariertes Futter aufgefunden - Zeugen

Hinweise gesucht

Lähden (ots)

Am Morgen des 31.12.2025 wurde neben dem Gehweg in der Straße Zum Zuckerkamp in Lähden durch einen Zeugen ein mit Glassplittern präpariertes Fleischwürstchen aufgefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Würstchen offenbar gezielt dort abgelegt, um Tiere - insbesondere Hunde - zu verletzen, wenn diese es aufnehmen. Ein Schaden trat bislang nicht ein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Person geben können, die das Fleischwürstchen ausgelegt hat, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 949-0 oder bei der Polizei Haselünne unter 05961 / 958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell