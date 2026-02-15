Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Pkw prallt gegen Baum - Fahrer wird tödlich verletzt (15.02.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es kurz nach 14 Uhr auf der K 5502 zwischen Sulz-Bergfelden und Renfrizhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug gegen einen Baum prallte und der Fahrer hierbei tödliche Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Sachstand der Ermittlungen fuhr ein 58-jähriger Mann von Bergfelden in Richtung Renfrizhausen. Im Verlauf einer langgezogenen leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das verunfallte Fahrzeug geriet nach dem Aufprall in Brand, der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer erlitt tödliche Verletzungen und verbrannte im Unfallwrack. Aktuell ist die Kreisstraße komplett gesperrt, der Unfallermittlungsdienst der Verkehrspolizei aus Zimmern o.R. hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 100 000.- EUR geschätzt.

