Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Wasserschaden in Mehrfamilienhaus - Weinheimer Feuerwehr pumpt Keller leer

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde heute Morgen gegen 5:30 Uhr zu einem Wassereinsatz in die Wormser Straße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus stand der Keller unter Wasser. Zum Zeitpunkt der Alarmierung war die Ursache unklar. Die Stromversorgung im Gebäude war noch in Betrieb. ￼

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf einer Fläche von rund 60 Quadratmetern Wasser mehrere Zentimeter hoch im Keller stand. Ursache war ein defektes Heizungsrohr im Deckenbereich. Umgehend wurden Maßnahmen zur Schadenbegrenzung eingeleitet. Das Wasser wurde mit Wassersaugern aufgenommen. Parallel erfolgte die Absicherung der Einsatzstelle.

Der Hausmeister sowie eine Fachfirma trafen kurze Zeit später ein. In Abstimmung mit der Wohnungsbaugesellschaft wurde die Wasserzufuhr abgestellt. Das beschädigte Rohr wurde provisorisch abgedichtet. Die weiteren Instandsetzungsarbeiten übernimmt eine Sanitär Fachfirma.

Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen konnte der Einsatz gegen 7 Uhr beendet werden. Verletzt wurde niemand.

