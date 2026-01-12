Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandmeldeanlage im Pilgerhaus löst Feuerwehreinsatz aus

Weinheim (ots)

Am Montagabend, wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim gegen 18 Uhr zu einem Einsatz wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Pilgerhaus im Ortsteil Lützelsachsen alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen rückten zur Einsatzstelle aus. Vor Ort wurde das Gebäude umgehend erkundet. Dabei stellte sich heraus, dass ein Rauchmelder im Kellerbereich ausgelöst hatte. Ursache war Rauchentwicklung, die durch Rauchen ausgelöst wurde. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Eine Gefahr für Personen bestand zu keinem Zeitpunkt. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Erkundung durch die Feuerwehr wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 45 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell