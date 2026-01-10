Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Wasserrohrbruch in Weinheim Sulzbach. Feuerwehr pumpt Keller aus

Weinheim (ots)

Durch einen Wasserrohrbruch auf der Straße kam es am Samstagmorgen zu einem Wasserschaden in einem Wohngebäude in der Schillerstraße in Weinheim Sulzbach.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der gesamte Kellerbereich auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern etwa 15 Zentimeter unter Wasser. Die Einsatzkräfte der Weinheimer Feuerwehrabteilung Sulzbach entfernten das eingedrungene Wasser mit einer Tauchpumpe sowie zwei Wassersaugern.

Zur Schadensbegrenzung stellten die Stadtwerke Weinheim die Wasserversorgung für den betroffenen Straßenzug zwischen Bergstraße und Goethestraße ab. Nach dem Absperren der Wasserleitung und dem Abschluss der Pumparbeiten konnte der Einsatz beendet werden. Die Stadtwerke Weinheim übernahmen direkt im Anschluss die Reparatur des Rohrbruchs.

Personen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell