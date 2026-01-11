Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Hand in Hand durch Regen und Schnee. Jugendfeuerwehr sammelt Christbäume in den Weinheimer Ortsteilen

Weinheim (ots)

Ob Schneegestöber im vorderen Odenwald oder Regen an der Bergstraße. Die Jugendfeuerwehrabteilungen von Weinheim war auch in diesem Jahr mit großem Einsatz bei der Christbaumsammelaktion dabei. Unterstützt von vielen Helferinnen und Helfern aus den Ortsteilen leisteten die Jugendlichen einen wichtigen Beitrag für ihre Stadt und zeigten eindrucksvoll, wie stark ehrenamtliches Engagement vor Ort ist.

Weinheim. Die Wetterverhältnisse am Samstag zeigten sich ausgesprochen unterschiedlich. In den Odenwald Ortsteilen mussten die Christbäume teils bei Schnee und Schneegestöber eingesammelt werden. An der Bergstraße hingegen bestimmten Regen, Nässe und Kälte das Bild. Die Bedingungen waren in diesem Jahr anspruchsvoll. Nasse Kleidung, kalte Hände und rutschige Wege gehörten für viele Jugendliche dazu. Die Motivation und Einsatzbereitschaft litten darunter jedoch nicht. Mit Teamgeist, Ausdauer und spürbarer Motivation wurden alle Sammelstrecken zuverlässig abgearbeitet.

Bereits am Freitag waren die Jugendlichen im Ortsteil Hohensachsen aktiv. In Lützelsachsen und Hohensachsen lagen, ähnlich wie in den vergangenen Jahren, zahlreiche Christbäume ordentlich zur Abholung bereit. Die in diesen beiden Ortsteilen gesammelten Bäume wurden im Anschluss durch die AVR Rhein-Neckar fachgerecht entsorgt.

In den Ortsteilen Sulzbach und Oberflockenbach ist in den vergangenen Jahren ein leichter, aber kontinuierlicher Rückgang der zur Abholung bereitgelegten Christbäume festzustellen. Auch hier übernahm die Jugendfeuerwehr die Sammlung zuverlässig und wie gewohnt routiniert. In Sulzbach wurde die Jugendfeuerwehr wieder von der ortsansässigen Firma Fritz Bauer GmbH bei der Entsorgung der gesammelten Bäume unterstützt.

Ein fester Bestandteil der Christbaumaktion sind auch die traditionellen Christbaumfeuer in den Ortsteilen. In Oberflockenbach werden die gesammelten Bäume traditionell am Fasnachtsdienstag (17.2.2026) um 18:30 Uhr hinter dem Vereinsheim des KSV Steinklingen verbrannt. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. In Ritschweier lädt der Förderverein der Feuerwehrabteilung zum Frühlingsfeuer am 21.03.2026 um 18:30 Uhr ein. Auch in Rippenweier gehen die Christbäume in Flammen auf. Die Abteilung Rippenweier lädt hierzu am 28.02. ein.

Ein besonderer Dank gilt den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern aus den Ortsteilen, die die Christbaumsammelaktion mit Traktoren, Anhängern und Fahrzeugen begleitet haben. Diese logistische Hilfe war ein wichtiger Baustein für den reibungslosen Ablauf der Sammlung. Das Zusammenspiel von Jugendfeuerwehr, Betreuern und engagierten Bürgerinnen und Bürgern zeigt den starken Zusammenhalt in den Ortsteilen und die breite Unterstützung für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Christbaumsammelaktion verdeutlicht jedes Jahr aufs Neue den hohen Stellenwert der Jugendfeuerwehr. Die Jugendlichen übernehmen Verantwortung, arbeiten im Team und leisten einen sichtbaren Beitrag für ihre Stadt und ihre Ortsteile. Gleichzeitig sammeln sie wertvolle Erfahrungen für ihren späteren Weg in der aktiven Feuerwehr.

Wer seinen Weihnachtsbaum noch entsorgen möchte, hat weiterhin mehrere Möglichkeiten. Eine Anmeldung als Grünschnitt bei der AVR Rhein-Neckar ist möglich. Alternativ kann der Baum selbst zum Kompostplatz am Hammerweg 69 in Weinheim oder zur Sammelannahmestelle der AVR in Hirschberg, Lobdengaustraße 21, gebracht werden. Zusätzlich sammelt die Weinheimer Jugendfeuerwehr am kommenden Wochenende erneut Christbäume in den Ortsteilen ein.

Die Feuerwehr Weinheim bedankt sich bei allen Jugendlichen, Betreuerinnen und Betreuern sowie bei allen Unterstützern und Partnern. Die Christbaumsammelaktion und die Motivation der Jugendlichen in den Jugendfeuerwehrabteilungen, zeigt wie wertvoll diese Jugendarbeit auch für die Zukunft des Brandschutz in Weinheim ist.

