POL-KN: (Konstanz
Landkreis Konstanz) Radfahrer übersehen (14.02.2026)
Konstanz (ots)
Am Samstag ist es, gegen 17 Uhr, auf der Mainaustraße zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin gekommen. Beim Rechtsabbiegen übersah ein 26-jähriger VW-Fahrer die in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrende Radlerin. Mit dem rechten Seitenspiegel touchierte er die 61-Jährige, wodurch diese stürzte. Sie verletzte sich dabei leicht.
