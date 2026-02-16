Konstanz (ots) - Gegen 14 Uhr hat ein Radfahrer auf der Straße "Obere Laube" eine Fußgängerin angefahren und ist danach geflüchtet. Die 64-Jährige stürzte durch den Aufprall auf Höhe der Lutherkirche und verletzte sich leicht. Einen Rettungswagen benötigte die Seniorin nicht. Ohne sich um die Frau zu ...

