Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach
Landkreis Konstanz) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (14.02.2026)

Stockach (ots)

Nach einer Unfallflucht an der Aachenstraße am Samstag, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf dem Parkplatz einer Drogeriekette stieß ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken gegen einen stehenden grauen VW. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne den Schaden zu regulieren. Die Polizei in Stockach sucht nach dem Unfallflüchtigen und nimmt, unter der Nummer 07771 / 93910, Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

