POL-KN: (Stockach
Landkreis Konstanz) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (14.02.2026)
Stockach (ots)
Nach einer Unfallflucht an der Aachenstraße am Samstag, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf dem Parkplatz einer Drogeriekette stieß ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken gegen einen stehenden grauen VW. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne den Schaden zu regulieren. Die Polizei in Stockach sucht nach dem Unfallflüchtigen und nimmt, unter der Nummer 07771 / 93910, Hinweise entgegen.
