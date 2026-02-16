Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, B 462

Lkr. Rottweil) Alkoholisierter 63-jähriger Autofahrer verursacht Verkehrsunfall: Zwei Leichtverletzte und etwa 45.000 Euro Sachschaden (15.02.2026)

Villingendorf (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 462.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 17:45 Uhr mit seinem VW von Dunningen in Richtung Rottweil unterwegs. Hierbei konnten bei der Fahrt bereits Schlangenlinien beobachtet werden. In der Folge geriet der 63-Jährige schließlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden KIA eines 36-Jährigen. In der Folge kam es zudem zu einem Zusammenstoß zwischen dem VW und einem nachfolgenden Renault eines 52-Jährigen.

Bei dem Verkehrsunfall erlitten der 63-jährige mutmaßliche Unfallverursacher sowie eine 42-jährige Beifahrerin im Renault leichte Verletzungen. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten sowohl beim 63-jährigen VW-Fahrer als auch beim 36-jährigen Fahrer des KIA Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung fest. Atemalkoholtests bestätigten den Verdacht: Beim mutmaßlichen Unfallverursacher ergab sich ein Wert von rund 1,8 Promille, beim entgegenkommenden Fahrer ein Wert von rund 1,2 Promille. Ein Arzt entnahm beiden Männern jeweils eine Blutprobe. Der 63-Jährige musste zudem seinen Führerschein abgeben.

Die B 462 war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Zimmern ob Rottweil und Dunningen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Gegen 20:45 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell