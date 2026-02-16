POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Unbekannte unternehmen Spritztour mit einem Traktor: Polizei bittet um Hinweise (13.02.2026)
Tuttlingen (ots)
Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unternahmen Unbekannte im Ameisental in Möhringen eine Spritztour mit einem Traktor.
Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 03:00 Uhr entwendeten die Täter einen Traktor der Marke DEERE aus einem Schuppen an einer Weide und nahmen diesen unerlaubt in Betrieb. Während der Fahrt beschädigten sie mehrere Kunststofftränken sowie einen Weidezaun. Schließlich konnte der Landwirt seine herrenlose Landwirtschaftsmaschine mit eingeschaltetem Licht auffinden.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.
