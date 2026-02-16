PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Unbekannte unternehmen Spritztour mit einem Traktor: Polizei bittet um Hinweise (13.02.2026)

Tuttlingen (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unternahmen Unbekannte im Ameisental in Möhringen eine Spritztour mit einem Traktor.

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 03:00 Uhr entwendeten die Täter einen Traktor der Marke DEERE aus einem Schuppen an einer Weide und nahmen diesen unerlaubt in Betrieb. Während der Fahrt beschädigten sie mehrere Kunststofftränken sowie einen Weidezaun. Schließlich konnte der Landwirt seine herrenlose Landwirtschaftsmaschine mit eingeschaltetem Licht auffinden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

