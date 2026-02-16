POL-KN: (Gosheim
Lkr. Tuttlingen) Unbekanntes Fahrzeug verursacht etwa 2.000 Euro Sachschaden: Polizei bittet um Hinweise (14.02.2026)
Gosheim (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend in der Brühlstraße.
Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 19:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Polo. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell