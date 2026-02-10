Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Am Dienstag, 10. Februar 2026 gegen 00:07 Uhr geriet vermutlich ein Haushaltsgerät im Badezimmer in Brand. Die Anwohner wurden aufgrund der Feuermelder auf den Brand aufmerksam. Durch die starke Rauchentwicklung erlitten sie eine Rauchgasintoxikation und wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand konnte vor einer Ausbreitung durch die Freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

