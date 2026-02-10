PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Kupferrohren

In der Zeit zwischen Freitag, 06. Februar 2026 16:00 Uhr bis Montag, 09. Februar 2026 10:30 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter von einer Friedhofskappelle in der Kirchhofstraße mehrere Kupferfallrohre. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Transporter aufgebrochen

In der Zeit zwischen Samstag, 07. Februar 2026 00:00 Uhr bis Montag, 09. Februar 2026 07:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Transporter, welcher in der Rügenstraße abgestellt worden war. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 09. Februar 2026 gegen 07:55 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Warnstedter Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Bartmannsholter Straße aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Cloppenburg, welcher die Bartmannsholter Straße in Richtung Calhorn befuhr und einen vorausfahrenden Lkw überholte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000,00 Euro.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 07. Februar 2026 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem Transporter/Klein-Lkw das Werbeschild einer Firma/Reinigung in der Hauptstraße. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474 93942-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

