Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloher Karneval

Der Karnevalsumzug in Ramsloh verlief weitestgehend ohne besondere Vorkommnisse. Bei Überprüfung der Umzugswagen musste aber einem Umzugsteilnehmer die Teilnahme untersagt werden, da das zulässige Gesamtgewicht um 2,5 Tonnen überschritten war. Während des Umzuges beobachtete die Polizei, dass auf den Umzugswagen nicht unerheblich Alkohol konsumiert wurde. Die anschließende Aftershowparty schien aufgrund des hohen Alkoholkonsums aufgeheizt. So musste eine Person im Zuge der Identitätsfeststellung nach einer Beleidigung unter massivem Widerstand zu Boden gebracht werden. Bei der Widerstandshandlung verletzte sich ein Polizeibeamter leicht an der rechten Hand.

Nach Zeugenaussagen sangen drei männliche Personen zu dem Lied "L'amour toujours" lautstark die Äußerungen "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus". Gegen die noch zu ermittelnden Personen wurde eine Anzeige wegen Volksverhetzung gefertigt.

Im weiteren Verlauf kam es im Zusammenhang mit dem Unterbinden einer körperlichen Auseinandersetzung zu einer weiteren Widerstandshandlung, bei der sich ein Polizeibeamter am Daumen verletzte und im Krankenhaus behandelt werden musste. Nur durch das konsequente Einschreiten der Polizei und die Durchsetzung von zehn Platzverweisen konnte die Stimmung beruhigt werden, so dass die Veranstaltung bis auf weitere kleinere Störungen friedlich verlief.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i. V. Otten, PHKin
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

