Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Dammer Karneval
Die Polizei ist mit dem bisherigen Verlauf des Dammer Karnevals sehr zufrieden. Die Veranstaltung zeichnete sich durch eine besondere Friedfertigkeit der Besucher aus. Neben einer Beleidigung und einer Bedrohung wurden bislang lediglich vier Körperverletzungen zur Anzeige gebracht. Eine Person musste unter Anwendung von Zwangsmitteln in Gewahrsam genommen werden. Das ist für eine Veranstaltung dieser Größenordnung ein sehr niedriges Niveau. Das gesamte Sicherheitskonzept mit Videoüberwachung, polizeilicher Präsenz und der Sicherheitsmaßnahmen des Veranstalters, ist voll aufgegangen.
