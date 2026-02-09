PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dammer Karneval

Die Polizei ist mit dem bisherigen Verlauf des Dammer Karnevals sehr zufrieden. Die Veranstaltung zeichnete sich durch eine besondere Friedfertigkeit der Besucher aus. Neben einer Beleidigung und einer Bedrohung wurden bislang lediglich vier Körperverletzungen zur Anzeige gebracht. Eine Person musste unter Anwendung von Zwangsmitteln in Gewahrsam genommen werden. Das ist für eine Veranstaltung dieser Größenordnung ein sehr niedriges Niveau. Das gesamte Sicherheitskonzept mit Videoüberwachung, polizeilicher Präsenz und der Sicherheitsmaßnahmen des Veranstalters, ist voll aufgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i. A. Otten, PHKin
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:41

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Lebendviehtransport verunfallt Am Sonntag, 08. Februar 2026, kurz nach 21.00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann mit einem LKW samt Anhänger, welcher mit 161 Schweinen beladen war, die Vechtaer Straße aus Richtung Goldenstedt kommend in Fahrtrichtung Vechta. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Gliederzug nach rechts von der Straße ab, geriet in die aufgeweichte und ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:10

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Zigarettenautomat angegangen Am Sonntag, 8. Februar 2026, gegen 5:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten mit einem Sprengkörper zu öffnen. Hierdurch wurde der Automat stark beschädigt, blieb jedoch verschlossen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen. Friesoythe - Urkundenfälschung Am Montag, 9. ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:09

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Einbruch in ein Wohnhaus In der Zeit zwischen Samstag, 07. Februar 2026, 10.00 Uhr und Sonntag, 8. Februar 2026, 11.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Wohnhaus in der Max-Planck-Straße und entwendeten einen Tresor, in dem sich Bargeld befand. Der Tresor wurde geleert und um 10:15 Uhr auf einem zugefrorenen Teich in der Straße Im Ort aufgefunden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren