Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dammer Karneval

Die Polizei ist mit dem bisherigen Verlauf des Dammer Karnevals sehr zufrieden. Die Veranstaltung zeichnete sich durch eine besondere Friedfertigkeit der Besucher aus. Neben einer Beleidigung und einer Bedrohung wurden bislang lediglich vier Körperverletzungen zur Anzeige gebracht. Eine Person musste unter Anwendung von Zwangsmitteln in Gewahrsam genommen werden. Das ist für eine Veranstaltung dieser Größenordnung ein sehr niedriges Niveau. Das gesamte Sicherheitskonzept mit Videoüberwachung, polizeilicher Präsenz und der Sicherheitsmaßnahmen des Veranstalters, ist voll aufgegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell