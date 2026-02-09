PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Einbruch in ein Wohnhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 07. Februar 2026, 10.00 Uhr und Sonntag, 8. Februar 2026, 11.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Wohnhaus in der Max-Planck-Straße und entwendeten einen Tresor, in dem sich Bargeld befand. Der Tresor wurde geleert und um 10:15 Uhr auf einem zugefrorenen Teich in der Straße Im Ort aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-1860-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i. V. PHKin Bley
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

