PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 06.02.-08.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen aktuell keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe

Telefon: 04491/9339-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 09:19

    POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich des POK Vechta vom 08.02.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum, OT: Carum - Brand von Tischlerei Am 07.02.2026, gegen 23:30 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Tischlerei in der Straße Hinter der Bäke in Carum. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bakum, Lüsche, Vechta, Dinklage, Holdorf und Steinfeld waren vor Ort und konnten ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:39

    POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg - Löningen

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Körperverletzung Am Sonntag, 08. Februar 2026, gegen 03:00 Uhr gerieten zwei Personengruppen vor einer Gaststätte in Löningen in der Langenstraße in Streit. Hierbei wurden drei Personen verletzt. Die Tätverdächtigen flüchteten von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen. Lastrup - Verkehrsunfall Am Samstag, 07. Februar ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 10:26

    POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 06/07.02.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta -Verkehrsunfallflucht unter Alkoholbeeinflussung Am 06.02.2026; 15:20 Uhr, kam es an der Einmündung Münsterstraße/ Marschstraße in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 76-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta beschädigte beim Abbiegen auf die Münsterstraße einen entgegenkommenden PKW eines ebenfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren