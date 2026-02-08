Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg - Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Körperverletzung

Am Sonntag, 08. Februar 2026, gegen 03:00 Uhr gerieten zwei Personengruppen vor einer Gaststätte in Löningen in der Langenstraße in Streit. Hierbei wurden drei Personen verletzt. Die Tätverdächtigen flüchteten von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Samstag, 07. Februar 2026, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Lastruper mit seinem PKW in Lastrup die Goethestraße in Richtung ortsauswärts. Beim Befahren der Goethestraße fuhr der Mann in ein Blumenbeet und schlief dann in seinem Fahrzeug ein. Der Mann stand augenscheinlich unter starkem Alkoholeinfluss, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Außerdem wurde festgestellt, dass kein Pflichtversicherungsverstoß für das Fahrzeug bestand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell