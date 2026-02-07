Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 06/07.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta -Verkehrsunfallflucht unter Alkoholbeeinflussung

Am 06.02.2026; 15:20 Uhr, kam es an der Einmündung Münsterstraße/ Marschstraße in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 76-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta beschädigte beim Abbiegen auf die Münsterstraße einen entgegenkommenden PKW eines ebenfalls 76-jährigen aus Vechta. Der Unfallverursacher stoppte seinen PKW und setzte seine Fahrt nach Begutachtung des Fremdschadens fort. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der 76-jährige Verursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen. Da eine offensichtliche Alkoholbeeinflussung beim Verursacher vorlag, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Am Fahrzeug des Unfallgegners entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Vechta - Trunkenheitsfahrt-

Am 06.02.2026; 03:00 Uhr, befuhr eine 34-jährige aus Lohne mit ihrem PKW die Lohner Straße in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt, worauf die Entnahme einer Blutprobe und Beschlagnahme des Führerscheines erfolgte.

Vechta - Verkehrsunfallflucht-

Am 06.02.2026; 13:32 Uhr, kam es an der Einmündung Pagenstertweg/ Rombergstraße in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein 87-jähriger PKW-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden missachtete die Vorfahrt eines 25-jährigen PKW-Fahrers aus Wagenfeld, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Im Anschluss setzt der 87-jährige Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht ein Schaden von ca. 1500 Euro am Fahrzeug des 25-jährigen aus Wagenfeld.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell