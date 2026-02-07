Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 07.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Tresors aus Wohnhaus In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 05.02.2026 - 06.02.2026 begaben sich ein oder mehrere unbekannte Täter in ein unverschlossenes Wohnhaus in der Schulstraße in Cloppenburg und entwendeten einen größeren Tresor. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 5000 Euro Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04471/18600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - Diebstahl von Kupferfallrohren In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 05.02.2026 - 06.02.2026 wurden mehrere Kupferfallrohre am "Vikar-Henn-Haus" am Kirchplatz 1 in Cloppenburg entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04471/18600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 06.02.2026 gegen 09:35 Uhr befuhr ein 19-jähriger Emsteker mit einem PKW die Westeremsteker Straße in Emstek und beabsichtigte die Alte Bundesstraße in Richtung Niedriger Weg zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden und bevorrechtigten PKW eines 23-jährigen Emstekers, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 13000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell