POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich des POK Vechta vom 08.02.2026

Bakum, OT: Carum - Brand von Tischlerei

Am 07.02.2026, gegen 23:30 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Tischlerei in der Straße Hinter der Bäke in Carum. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bakum, Lüsche, Vechta, Dinklage, Holdorf und Steinfeld waren vor Ort und konnten ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus verhindern. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lohne - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am 07.02.2026, kam es im Laufe des späten Nachmittags/ Abend zu insgesamt sieben Wohnungseinbruchdiebstähle durch bislang unbekannte Täter. Die aktuell bekannten Taten wurden in den Ortsteilen Voßberg und Moorkamp begangen. Die Schadenshöhe der einzelnen Taten ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich entweder mit der Polizei in Lohne oder Vechta in Verbindung zu setzen.

