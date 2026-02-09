Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Zigarettenautomat angegangen

Am Sonntag, 8. Februar 2026, gegen 5:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten mit einem Sprengkörper zu öffnen. Hierdurch wurde der Automat stark beschädigt, blieb jedoch verschlossen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Urkundenfälschung

Am Montag, 9. Februar 2026, 00.45 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Friesoyther mit einem Pkw auf der Gehlenberger Hauptstraße. Bei der Verkehrskontrolle händigte er den Polizeibeamten einen ausländischen Führerschein aus. Es besteht der Verdacht, dass dieser jedoch gefälscht und der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

