FW-BN: Gebäudebrand in Bonn-Plittersdorf: Ladenlokal nach Küchenbrand nicht mehr nutzbar.

Bonn-Plittersdorf | In den frühen Abendstunden wurde die Feuerwehr Bonn zu einem ausgedehnten Brand in einem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude in der Gotenstraße gerufen. Dank eines massiven Löscheinsatzes konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Eine Person wurde vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet.

Gegen 16:45 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle ein, die eine starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Gotenstraße meldeten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Flammen schlugen bereits aus dem Gebäude und drohten auf benachbarte Gebäudeteile überzugreifen.

Umfangreiche Brandbekämpfung:

Die Feuerwehr leitete umgehend einen umfassenden Löschangriff ein. Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, wurden zeitgleich mehrere Löschrohre eingesetzt, sowohl im Innenangriff unter schwerem Atemschutz als auch im Außenangriff über tragbare Leitern. Über die Drehleiter wurde zusätzlich ein Löschangriff vorbereitet. Im Verlauf des Einsatzes waren umfangreiche Nachlöscharbeiten im Dachbereich erforderlich, die bis ca. 20:00 Uhr andauerten.

Versorgung von Verletzten:

Ein Bewohner des Hauses konnte sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie retten und wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude.

Im Einsatz befanden sich die Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 2 und 3, sowie die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bad Godesberg, Dottendorf sowie der Rettungs- und Führungsdienst. Zur Besetzung der verwaisten Feuerwache wurden die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Lannesdorf und Kessenich alarmiert. Im Einsatz befanden sich insgesamt 37 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

