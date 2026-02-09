Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Goldenstedt - Lebendviehtransport verunfallt

Am Sonntag, 08. Februar 2026, kurz nach 21.00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann mit einem LKW samt Anhänger, welcher mit 161 Schweinen beladen war, die Vechtaer Straße aus Richtung Goldenstedt kommend in Fahrtrichtung Vechta. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Gliederzug nach rechts von der Straße ab, geriet in die aufgeweichte und stark abfallende Berme und kippte auf die Seite. 28 Tiere verendeten vor Ort. Die verbliebenen Tiere wurden umgeladen und zu ihrem Zielort verbracht. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen und dauern noch weiter an.

Lohne - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Wochenende kam es bereits zu mehreren Einbrüchen in Lohne: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6212488 .

In der Folge wurde nun ein weiterer Einbruch zur Anzeige gebracht:

In der Zeit zwischen Samstag, 7. Februar 2026, 17.00 Uhr und Sonntag, 8. Februar 2026, 9.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus im Eichhornweg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Bislang ist noch nichts bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442 808460 entgegen.

