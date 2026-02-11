Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Baustellencontainer in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 23. Januar 2026 bis Dienstag, 10. Februar 2026 brachen bislang Unbekannte in einen Werkzeugcontainer auf dem Gelände des Umspannwerkes in Elsfleth ein.

Die bislang Unbekannten brachen den Zaun am Nordermoorer Hellmer auf und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zum Container.

Die Höhe des Schadens respektive des Diebesgutes können derzeit noch nicht benannt werden.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elsfleth unter der Telefonnummer 04404/ 95485-0 in Verbindung zu setzen.

