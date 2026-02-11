PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Baustellencontainer in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 23. Januar 2026 bis Dienstag, 10. Februar 2026 brachen bislang Unbekannte in einen Werkzeugcontainer auf dem Gelände des Umspannwerkes in Elsfleth ein.

Die bislang Unbekannten brachen den Zaun am Nordermoorer Hellmer auf und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zum Container.

Die Höhe des Schadens respektive des Diebesgutes können derzeit noch nicht benannt werden.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elsfleth unter der Telefonnummer 04404/ 95485-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

