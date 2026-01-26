PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Polizei begleitet Versammlungen mit etwa 2000 Teilnehmenden

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ist am Montag, 26. Januar 2026, aufgrund von zwei Versammlungen in der Altstadt im Einsatz gewesen. Dabei kamen in der Zeit von 17 bis circa 19.25 Uhr in der Spitze etwa 2000 Teilnehmende auf dem Heinrich-König-Platz im Bereich der Innenstadt zusammen, um sich im Kontext aktueller Auseinandersetzungen in Syrien solidarisch mit den dortigen Menschen zu zeigen. Anschließend zogen die Versammlungsteilnehmenden über die Bahnhofstraße bis zum Bahnhofsvorplatz, von wo aus der gleiche Weg zurück zum Heinrich-König-Platz genommen wurde. Trotz des größtenteils friedlichen Verlaufs, mussten Polizeibeamte insgesamt sieben Strafanzeigen fertigen, unter anderem nachdem es aus der Versammlung heraus an mehreren Stellen zu mehreren Böllerwürfen kam. Darüber hinaus wurden ein Blumentopf sowie ein Feuerzeug und ein Aschenbecher auf begleitende Polizeibeamte geworfen. Ein Beamter wurde hierbei am Helm getroffen, blieb aber unverletzt. Zeitweise musste der Aufzug von der Polizei gestoppt werden, weil sich einzelne Personen innerhalb der Versammlung vermummt hatten. Auf Ansprache der Polizei wurde die Vermummung abgelegt, sodass der Aufzug fortgesetzt konnte. Nach Abschluss der Versammlung konnte der Einsatz gegen 20 Uhr beendet werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

