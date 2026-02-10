Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrerin unter Alkoholeinfluss in Wildeshausen unterwegs
Delmenhorst (ots)
Am frühen Sonntagmorgen, 08. Februar 2026, gegen 05:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen eine junge Skoda-Fahrerin in Wildeshausen auf dem Westring.
Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei der 20-jährigen fest. Ein durchgeführter Test zur Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von 1,17 Promille.
In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei der 20-Jährigen.
Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die junge Frau ein.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein der 20-Jährigen beschlagnahmt.
Rückfragen bitte an:
Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell