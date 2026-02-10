PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrerin unter Alkoholeinfluss in Wildeshausen unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 08. Februar 2026, gegen 05:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen eine junge Skoda-Fahrerin in Wildeshausen auf dem Westring.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei der 20-jährigen fest. Ein durchgeführter Test zur Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von 1,17 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei der 20-Jährigen.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die junge Frau ein.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein der 20-Jährigen beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:58

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake

    Delmenhorst (ots) - Am Montag, 09. Februar 2026, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Niedersachsenstraße in Brake zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 18-jährige Dacia-Fahrerin überfuhr beim Abbiegen von der Niedersachsenstraße in die Kirchenstraße ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel. Die junge Pkw-Fahrerin entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort. Hinweise von Zeugen führten zum Antreffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren