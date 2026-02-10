Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigungen an Geschäftshaus in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 31. Januar 2026 bis Montag, 09. Februar 2026 haben bislang unbekannte Personen mehrere Fensterscheiben eines leerstehenden Geschäftshauses in der Breiten Straße/ Willy-Brandt-Straße beschädigt.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und sucht in der Folge nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell