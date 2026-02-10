PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus hochwertigem Pkw +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht Zeugen zu einem Diebstahl aus einem Mercedes AMG. Am Sonntag, 08. Februar 2026, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 09:45 Uhr, schlugen bislang Unbekannte die Seitenscheibe des geparkten Mercedes AMG in der Syker Straße in Delmenhorst ein.

Anschließend entwendeten sie das Lenkrad samt Multimediasystem.

Es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 01:49

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in einem Gewerbeobjekt in Delmenhorst

    Delmenhorst (ots) - Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet aus noch ungeklärter Ursache am 08.02.2026, gegen 23:00 Uhr, ein Stromverteilerkasten in einem Barbershops im Hasporter Damm vollständig in Brand. Das Brandobjekt dient ausschließlich Gewerbezwecken. Der Brand wurde frühzeitig durch die ersteintreffende Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Delmenhorst ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 13:02

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 08.02.2026

    Delmenhorst (ots) - Brake Am Samstag um 22:00 Uhr wurde der Polizei ein versuchter Raub beim Netto-Markt in der Bahnhofstraße in Brake gemeldet. Hierbei täuschte der Täter vor, seine Einkaufsware bezahlen zu wollen und zog dann eine Rasierklinge hervor und fordert das Öffnen der Kasse. Die Tat konnte durch das Eingreifen eines Mitarbeiters verhindert werden, welcher den Täter von hinten umriss. Ein Kunde eilte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren