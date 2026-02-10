Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus hochwertigem Pkw +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht Zeugen zu einem Diebstahl aus einem Mercedes AMG. Am Sonntag, 08. Februar 2026, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 09:45 Uhr, schlugen bislang Unbekannte die Seitenscheibe des geparkten Mercedes AMG in der Syker Straße in Delmenhorst ein.

Anschließend entwendeten sie das Lenkrad samt Multimediasystem.

Es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

