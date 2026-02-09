Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in einem Gewerbeobjekt in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet aus noch ungeklärter Ursache am 08.02.2026, gegen 23:00 Uhr, ein Stromverteilerkasten in einem Barbershops im Hasporter Damm vollständig in Brand. Das Brandobjekt dient ausschließlich Gewerbezwecken. Der Brand wurde frühzeitig durch die ersteintreffende Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Delmenhorst sowie im weiteren Verlauf durch die Berufsfeuerwehr Delmenhorst gelöscht. Das Feuer griff dennoch auf eine Zwischenwand und somit das Gebäude über. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in dem Objekt.

Der Gesamtschaden konnte bislang nicht ermittelt werden, wird jedoch auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Das Gebäude ist weiter nutzbar.

Die Ermittlungen dauern an.

