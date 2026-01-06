PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Ein Verletzter nach Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeuges der Polizei in Krefeld

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es am Montagabend, 5. Januar 2026, in Krefeld-Hüls. Ein Polizeibeamter fuhr mit einem Streifenwagen gegen 18 Uhr auf der Tönisvorster Straße in Richtung Kempen und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 9 in Richtung Krefeld abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 46-jährigen Krefelders. Durch den Unfall verletzte sich der Krefelder leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei Krefeld war der Kreuzungsbereich gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen werden aus Neutralitätsgründen von der Polizei Gelsenkirchen übernommen.

