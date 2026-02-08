PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Wildeshausen: Trunkenheitsfahrt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 05.00 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Pkw auf dem Westring. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 19-jährige Fahrzeugführerin aus dem LK Vechta unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,17 Promille. Der Führerschein der Fahranfängerin wurde beschlagnahmt, es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrt wurde im Anschluss durch einen fahrtüchtigen Insassen des Pkw fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
PK Wildeshausen
Telefon: 04431-941115
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

