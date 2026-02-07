Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 07.02.2026 hier: VU mit tödlich verletzter Person in Jade

Delmenhorst (ots)

Landkreis Wesermarsch: Tödlicher Verkehrsunfall in Jade

Am Samstag, 07. Februar 2026, ca. 09:00 Uhr, wurde ein 66-jähriger Stadländer bei einem Verkehrsunfall auf der Molkereistraße (K 198) tödlich verletzt. Der 66-Jährige befuhr zur Unfallzeit mit seinem Pkw-Skoda die Molkereistraße in Richtung Sehestedt. Aufgrund vermutlich einer medizinischen Ursache kam er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam im wasserführenden Straßengraben zum Stehen. Der Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt und von Ersthelfern befreit. Der 66-Jährige musste im Anschluss von Rettungskräften reanimiert werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Jade und Reitland mit 44 Kameraden eingesetzt. Zudem waren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Die Unfallstelle war für die Dauer Verkehrsunfallaufnahme zwischen den Ortsteilen Sehestedt und Augusthausen vollgesperrt. In dem Zusammenhang bedankt sich die Polizei Nordenham für das schnelle und vorbildliche Eingreifen der Ersthelfer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell