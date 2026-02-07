Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Betrunken mit dem Pkw auf der Autobahn 29 im Bereich Wardenburg unterwegs

Delmenhorst (ots)

Weil ein Mann am Freitag, 06. Februar 2026, gegen 21:45 Uhr, auf der Autobahn 29 mit seinem Pkw einen Streifenwagen trotz Geschwindigkeitsbeschränkung mit überhöhter Geschwindigkeit überholte und mit diesem innerhalb des Fahrstreifens schwankte, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn den Fahrer im Bereich der Anschlussstelle Wardenburg.

Der Mann, der zu Beginn der Kontrolle direkt seinen Pkw verließ, zeigte deutliche Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung. Auch konnte Alkohol in seiner Atemluft wahrgenommen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,75 Promille.

Gegen den 39-Jährigen aus Wardenburg wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Für dieses wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Schlüssel seines Pkws sicher.

