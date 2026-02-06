PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 05. Februar 2026 befuhr ein 31-jähriger Bremer mit seinem Pkw gegen 16:40 Uhr die Nutzhorner Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Kreuzungsbereich Dwostraße wechselte die dortige Lichtzeichenanlage auf Gelb, woraufhin der Bremer abbremste. Auf winterglatter Fahrbahn geriet das Fahrzeug des Bremers ins Rutschen. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Über den Geh- und Radfahrweg prallte der Pkw gegen eine Laterne. Das Fahrzeug des Bremers war nicht mehr fahrbereit. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe ist aktuell noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren