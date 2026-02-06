Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 05. Februar 2026 befuhr ein 31-jähriger Bremer mit seinem Pkw gegen 16:40 Uhr die Nutzhorner Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Kreuzungsbereich Dwostraße wechselte die dortige Lichtzeichenanlage auf Gelb, woraufhin der Bremer abbremste. Auf winterglatter Fahrbahn geriet das Fahrzeug des Bremers ins Rutschen. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Über den Geh- und Radfahrweg prallte der Pkw gegen eine Laterne. Das Fahrzeug des Bremers war nicht mehr fahrbereit. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe ist aktuell noch unbekannt.

