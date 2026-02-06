PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall aufgrund schneeglatter Fahrbahn auf der Autobahn 1 in Emstek

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 05. Februar 2026, gegen 10:40 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Neuenkirchen/Vörden, ein Verkehrsunfall.

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern.

Im weiteren Verlauf touchierte der Fahrer zunächst einen Lkw und kam schließlich auf einer Berme zum Stillstand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 42.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Karolina Kessens
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren