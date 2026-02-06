Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall aufgrund schneeglatter Fahrbahn auf der Autobahn 1 in Emstek

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 05. Februar 2026, gegen 10:40 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Neuenkirchen/Vörden, ein Verkehrsunfall.

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern.

Im weiteren Verlauf touchierte der Fahrer zunächst einen Lkw und kam schließlich auf einer Berme zum Stillstand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 42.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell