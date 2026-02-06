Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Umweltverstöße in der Gemeinde Berne

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 05. Februar 2026 überprüfte der Landkreis Wesermarsch gemeinsam mit der Polizei Brake zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr zwei Grundstücke im Bereich der Gemeinde Ovelgönne. Hierbei wurden auf einem Grundstück im Bückeburger Weg sechs Kraftfahrzeuge festgestellt, in deren Motorräumen sich noch Betriebsflüssigkeiten befanden. Mindestens vier Fahrzeuge wiesen aufgrund des Alters und der Witterungsbedingungen, denen sie offensichtlich in den letzten Jahren ausgesetzt waren, einen derart schlechten Zustand auf, dass sie durch den Landkreis Wesermarsch als Abfall deklariert wurden. Durch die in den Fahrzeugen befindlichen Betriebsflüssigkeiten ergab sich eine potentielle Gefahr für die Umwelt. Es wurde eine Strafanzeige gegen den 35-jährigen Eigentümer der Fahrzeuge eingeleitet. Der 35-Jährige muss sich nun zudem um die Entsorgung der Fahrzeuge kümmern.

Auf einem Grundstück in der Linebroker Straße konnten ebenfalls mindestens sechs Altfahrzeuge festgestellt werden. Bei einem Fahrzeug kam die Überprüfung jedoch zu spät, da bereits Betriebsflüssigkeiten ins Erdreich gelangt waren. Neben den Altfahrzeugen konnte auch ein Schüttguthaufen mit Asbestplatten festgestellt werden. Da Asbest als krebserregend eingestuft ist, ist die Lagerung auf einem Privatgelände generell verboten. Auch in diesem Fall werden sich der 62-jährige Eigentümer der Fahrzeuge, sowie die 36-jährigen Eigentümer des Grundstückes um die Entsorgung kümmern und in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell