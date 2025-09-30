Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei ermittelt nach Streit wegen Bedrohung

Wegen eines völlig unnötigen Streits am Montagmorgen an der Staubsaugeranlage einer Tankstelle in der Goethestraße ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen nun wegen Bedrohung. Zwei 30 und 34 Jahre alte Männer beschwerten sich an den Staubsaugern bei einem lautstark auf seinem Balkon telefonierenden Anwohner und gerieten in der Folge mit ihm in Streit. Der Anwohner begab sich daraufhin auf das Tankstellengelände, wo das Trio seinen Disput, in dessen Rahmen auch Beleidigungen fielen, fortführte. Als der 36 Jahre alte Anwohner sich schließlich in seine Wohnung begab und mit zwei Küchenmessern zurückkehrte, wurden die Beamten des örtlichen Polizeireviers auf den Plan gerufen. Sie lösten die Situation auf und leiteten Strafverfahren gegen die Beteiligten ein.

Friedrichshafen

Alkoholisierter stört Beerdigung

In alkoholisiertem Zustand hat ein 63-Jähriger am Montagnachmittag auf dem Friedhof in der Hochstraße eine Beerdigung gestört. Der Wohnsitzlose schrie lauthals herum und beleidigte die Anwesenden ohne erkennbaren Grund. Als er schließlich von einem 30-Jährigen vom Friedhofsgelände begleitet wurde, zeigte sich der Alkoholisierte renitent und wehrte sich handgreiflich und lautstark dagegen. Eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen nahm den 63-Jährigen schließlich in Gewahrsam und wurde dabei ebenso mit Beleidigungen bedacht. Auf den Alkoholisierten kommen nun Anzeigen wegen Störung einer Bestattungsfeier und Beleidigung zu.

Oberteuringen

Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt rund 28.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen kurz nach 7.15 Uhr auf der L 329 zwischen Ettenkirch und Oberteuringen an der Einmündung zur L 328a in Richtung Oberlottenweiler ereignet hat. Beim Linksabbiegen aus Richtung Ettenkirch nach Oberlottenweiler übersah der 23 Jahre alte Fahrer eines Ford die aus Richtung Oberteuringen nahende Fahrerin eines VW und prallte im Einmündungsbereich in ihren Wagen. Während der Unfallverursacher nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieb, zog sich die 27-jährige Fahrerin des VW leichtere Verletzungen zu. Sie wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die erheblich beschädigten Pkw wurden von einem Abschleppdienst aufgeladen.

Tettnang

Auf Gegenfahrbahn gekommen und mit Entgegenkommendem kollidiert

Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Montagabend gegen 21.30 Uhr der 36 Jahre alte Fahrer eines Ford auf der Ravensburger Straße in Richtung Bechlingen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Entgegenkommenden kollidiert. Infolge des wuchtigen Zusammenpralls zog sich der 45 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden BMW leichtere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den beiden Pkw entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Beide Unfallwagen wurden abgeschleppt.

Eriskirch

Polizei ermittelt gegen Alkoholisierten

Gegen einen alkoholisierten 39-Jährigen ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem der Mann am Montagnachmittag in der Lindauer Straße auf dem Gelände der dortigen Sporthalle negativ in Erscheinung getreten ist. Der Alkoholisierte schrie demnach laut verbotene Parolen, wedelte mit einem Taschenmesser herum und drohte einer Person, die Reifen seines Pkw zu zerstechen. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines Gemütszustandes in eine Fachklinik. Gegen den 39-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Überlingen

Unfall fordert Verletzte und Sachschaden

Am Dienstag gegen 10.20 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 31 zwischen Überlingen-Goldbach und Süßenmühle ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 61 Jahre alte Kia-Lenkerin war von Sipplingen kommend in Richtung Überlingen unterwegs, als sie ihren Angaben zufolge einem Wildtier ausweichen musste. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrspur und prallte in den Dacia einer 60-jährigen Entgegenkommenden. Während die Unfallverursacherin eher leichte Verletzungen davontrug, wurde die 60-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall entstand an beiden Autos Totalschaden, der insgesamt auf rund 50.000 Euro beziffert wird. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst samt Notarzt und Rettungshubschrauber war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und den folgenden Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis etwa 12.40 Uhr voll gesperrt werden.

