Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrzeugführer auf winterglatter Fahrbahn in Beckeln

Delmenhorst (ots)

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Bassum befuhr am Donnerstag, den 05. Februar 2026 gegen 15:21 Uhr die Landesstraße 776 im Bereich Beckeln in Fahrtrichtung Bassum. Vor dem 23-Jährigen fuhr ein Pkw mit geringerer Geschwindigkeit. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 23-Jährige ab. Auf winterglatter Fahrbahn kam der 23-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Baum und kam im Seitengraben zum Stehen. Der Bassumer wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 6000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des 23-Jährigen wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
