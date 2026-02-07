Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 07.02.2026

Delmenhorst (ots)

Landkreis Wesermarsch: Brand einer Gartenlaube in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Am Freitag, 06. Februar 2026, ca. 16:15 Uhr, wurde über den Notruf der Feuerwehr ein Brand einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Straße Am Wasserturm in Nordenham gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Laube bereits in Vollbrand.

Vor Ort waren ca. 35 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Nordenham und Einswarden eingesetzt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Der Gesamtschaden wurde auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei Nordenham nach Personen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/2694-0, in Verbindung zu setzen.

