POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 08.02.2026

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 28, in Höhe der Anschlussstelle Adelheide in Fahrtrichtung Autobahndreieck Stuhr, ein Pkw Kia aus dem Landkreis Oldenburg auf, weil er den Streifenwagen trotz Geschwindigkeitsbegrenzung mit deutlich höherer Geschwindigkeit überholte. Der Feststellungsort befindet sich im Bereich der Stadt Delmenhorst.

Bei einer durchgeführten Geschwindigkeitsmessung konnte ein Geschwindigkeitsüberschreitung von 37 km/h festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 35 Jahre alten Pkw-Fahrers konnte Alkoholgeruch in er Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,40 Promille. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Weiterhin wurde ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten und später an eine berechtigte Person ausgehändigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell