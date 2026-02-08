PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Harpstedt: Vandalismus an Schule

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 14.00 Uhr bis Samstag 09.00 Uhr, wurden an der Oberschule Harpstedt in der Schulstraße Sachbeschädigungen begangen. Unbekannte Täter zerstörten hier mittels Eisbrocken mehrere Fensterscheiben des Gebäudes. Die Fenster konnten im Anschluss durch einen Schulverantwortlichen provisorisch gesichert werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Wildeshausen bittet um mögliche Hinweise unter Tel.: 04431-9410

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
PK Wildeshausen
Telefon: 04431-941115
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
