POL-DEL: LK Oldenburg: Harpstedt: Vandalismus an Schule

Im Zeitraum von Freitag, 14.00 Uhr bis Samstag 09.00 Uhr, wurden an der Oberschule Harpstedt in der Schulstraße Sachbeschädigungen begangen. Unbekannte Täter zerstörten hier mittels Eisbrocken mehrere Fensterscheiben des Gebäudes. Die Fenster konnten im Anschluss durch einen Schulverantwortlichen provisorisch gesichert werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Wildeshausen bittet um mögliche Hinweise unter Tel.: 04431-9410

